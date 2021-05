Bucciantini: “Conte-Lautaro? Il tecnico sarà stato un po’ cinico, ma è una grande…”

Nel corso di Inter-Roma c'è stato un acceso diverbio tra il tecnico e l'attaccante. Il giornalista commenta l'episodio

"Ci sono delle squadre che a obiettivo raggiunto rallentano. Le squadre di Conte ci hanno abituato che una volta in vetta accelerano. Sarà stato un po' cinico, ma è una grande forma di rispetto che ha nei confronti dei giocatori e del campionato se in quel momento pensa che Lukaku debba restare in campo perché la partita non è ancora finita. C'è tutta la mentalità di Conte".