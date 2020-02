Bucciantini: “Lazio e Inter sono opposte: ecco perché. Eriksen? Se va a 180 all’ora…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha parlato così prima di Lazio-Inter: “La sfida è bella, le due squadre sono arrivate in maniera opposta: una difendendo, insistendo e crescendo un gruppo, la Lazio, mentre l’altra, l’Inter, accumulando, aggiungendo campioni e dando un allenatore che sa metterli insieme. Le squadre hanno idee diverse ma sono al massimo. Sarà importante per tutte e due trovare spazio con i movimenti. Eriksen non va a 200 all’ora, per questo sta fuori. Ma se va a 180 all’ora fa la differenza”.