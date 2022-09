Bucciantini: “Milan-Inter? Importante vedere cosa succede dopo la prima ora”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del derby tra Milan e Inter: "Noi guardiamo le formazioni, ma è importante vedere cosa succederà dopo la prima ora: nelle ufficiali vedo anche quello, nella testa degli allenatori c'è un'altra partita preparata. Lukaku? Con Conte ha creato un asse e un modo di far diventare l'Inter campione d'Italia. Lui e Ibra sono stati decisivi per far arrivare Inter e Milan a questo punto".