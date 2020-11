Bucciantini: “Ecco la grande notizia per Conte. Quando i migliori sono Gagliardini e Darmian…”

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini commenta il momento che sta attraversando l’Inter. L’analisi del giornalista parte dalla vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo. “Penso che quando i migliori sono Darmian e Gagliardini, sia una grande notizia per Conte perché vuol dire che sta costruendo la squadra come sa costruire lui. Nelle squadre di Conte il trequartista non parte da lì, ci arriva come fa Gagliardini nel gol. Quando i migliori sono quelli, significa che Conte sta arrivando. Poi per l’Inter serve Hakimi, servono i migliori, serve che torni Brozovic, però sono segnali importanti. All’Inter vengono meglio le partite quando gli avversari tengono di più il pallone, quando ci pensano loro a manovrarlo“.

(Sky Sport)