VIDEO / Sassuolo-Inter 0-3: Lautaro ispirato, Sanchez con il piglio giusto. E che gol Gagliardini!

REGGIO EMILIA – Arriva la reazione. Dopo il capitombolo europeo contro il Real Madrid arriva subito l’occasione per il riscatto dei nerazzurri che non si fanno pregare e questa volta la colgono al volo.

Contro il Sassuolo Conte lascia fuori Lukaku e Hakimi dando spazio a Darmian e Sanchez. Proprio il cileno è subito protagonista avviando l’azione che lo porterà a firmare il vantaggio nerazzurro. Vantaggio che diventa doppio grazie a Vidal – anche lui sul banco degli impuntati – che di prepotenza costringe Chiriches all’autorete. Sembra tutto facile per l’Inter che questa volta scende in campo con la giusta concentrazione, concedendo poco e nulla ai padroni di casa, che ci provano con Berardi e Locatelli ma non passano. Passa ancora invece l’Inter e lo fa nella ripresa con Gagliardini bravo a controllare e concludere su imbeccata di Darmian.

L’Inter rosicchia tre punti e si avvicina al gruppo di testa agguantando il Sassuolo momentaneamente al secondo posto a due punti dal Milan.