Bucciantini: “Osimhen? Lui e Lukaku i top acquisti dell’ultimo cinquennio in Serie A”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini

"Napoli-Torino è un bel test, si gioca contro una squadra che imprime alla partita un ritmo esasperato. Magari duella meglio nella propria metà campo ma una squadra dal palleggio come il Napoli può esaltarsi, può fare il torero contro il Toro. Scappa bene in avanti, sposta bene la palla, con Osimhen si va con un palleggio più diretto. Il Torino sta bene in campo, è difficile tirare in porta contro di loro. A volte va in difficoltà nelle parti finali di gioco perché non hanno molti cambi. La differenza sta nella panchina".