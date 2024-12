Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato di Fiorentina-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "La vittoria del Napoli può incidere? No, L'Inter sa gestire le emozioni, l'esperienza. Questo è un campionato diverso dagli ultimi due, c'è una sfida, bisogna capire in quanti parteciperanno a questa sfida".

"Tra oggi e domani sera sarà una giornata che sgranerà il vertice. Palladino? È un calcio di controllo del match, sa controllare i ritmi della gara. C'è un momento decisivo della Fiorentina: fine primo tempo della gara contro la Lazio. Si mette 433 e da allora resta così e la Fiorentina vola. Poi c'è un rapporto di fiducia con Kean. L'Inter è migliorabile nelle turnazioni, Taremi ad esempio deve crescere. Se hai un cambio che cresce, hai più spazio per ruotare i titolari. Lui fa fatica in questo momento a garantire il rendimento dei titolari. Guardate il miglioramento di Zielinski che dà un'alternativa al centrocampo dell'Inter, sa fare delle cose che gli altri non sanno fare. Dove l'Inter è più lunga, gestisce meglio".