Fiorentina-Inter, le FORMAZIONI UFFICIALI: gioca Dumfries, fuori Zielinski

Alle ore 18, l'Inter di Simone Inzaghi fa visita alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Sono uscite le formazioni ufficiali, con le scelte dei due allenatori. Quello nerazzurro schiera Lautaro e Thuram in attacco, c'è Dumfries e non Darmian a destra; a centrocampo Mkhitaryan e non Zielinski. Confermate tutte le scelte anticipate da FCIN1908.