Bucciantini: “L’Inter ha chiuso il conto. E’ la prima volta che in questo campionato…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport durante "Sky Calcio Club", Marco Bucciantini ha fatto il punto sull'Inter

"La vittoria contro il Verona ha chiuso per l'Inter un conto aperto. Nel derby si era aperta una ferita. Le squadre in lotta per lo scudetto sono tutte imperfette, ma è la prima volta che c'è una squadra, proprio l'Inter, che ha sia il miglior attacco che la miglior difesa del campionato. L'Inter resta la favorita".