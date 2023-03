Bucciantini: “Mano Rabiot? L’Inter non può sparire dopo un episodio. Lukaku e Dzeko…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo di Inter-Juventus, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del match di San Siro

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo di Inter-Juventus, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del match di San Siro: "L'Inter è partita bene ma, come spesso le accade, non riesce a vivere bene tutte le difficoltà della partita. Inzaghi ha parlato tanto del fallo di mano o non mano di Rabiot ma l'Inter non può rimanere su un episodio, soprattutto in una grande partita che è fatta di episodi"

Calo Inter

"Ha stupito l'incapacità dell'Inter di penetrare nella difesa della Juventus. L'Inter di solito crea tanto, mancheranno anche giocatori particolari nella rosa ma ieri ha fatto fatica a creare. 3 gol su azione per l'Inter in un mese? E' un grosso problema, ora è tornato Correa, c'è Brozovic. L'Inter ha nella Champions un'attrazione forte ma l'Inter doveva essere la squadra con un po' di margine nella lotta Champions. Ora è dietro alla Lazio ed è completamente nella mischia e con un calendario non facile"

Dzeko non segna più?

"E' già successo l'anno scorso che è calato. Quest'anno a Milano era considerato il terzo attaccante in rosa, il problema è il secondo ed è Lukaku che doveva nascondere il calo di Dzeko. Lukaku doveva diventare protagonista e non ci è riuscito. L'Inter non attacca bene, Dimarco e Dumfries non sono al 100% e c'è un grande assente che è Romelu Lukaku. Il quarto posto è proiettato a 67,5 punti, è la più bassa di sempre forse. Questo dà la possibilità di sgasare e allungare ma questo ha rimesso in lotta l'Atalanta e tiene dentro le squadre come la Juventus"