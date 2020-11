Bucciantini: “Real pronto, l’Inter non si aspetti regali. Sanchez? Meglio in corso se…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha parlato così in vista della gara di Champions League di domani tra il Real Madrid e l’Inter: “Sanchez fuori? Tenersi in panchina un attaccante è importante, basta non snaturare chi va in campo: magari trovando un assetto che non schiacci Perisic sui difensori come con il Parma. Se non sta benissimo Sanchez è meglio averlo come arma a partita in corso. Zidane? Ha potuto portare nello spogliatoio il mito di sé stesso. C’è un giocatore che in campo c’è sempre Casemiro: la società non lo voleva, poi è arrivato Zidane e non ha saltato una partita.

E’ un mito per la società, per la presidenza, per i giocatori e per gli azionisti. Conte non era un mito, ha dovuto imporsi con un metodo: si lavora alla Conte, lavorarci significa uno stress psico-fisico enorme. Ma è stato un inizio diverso, di Zidane non conosci il metodo: ha maneggiato con classe. Sono convinto che l’Inter ha più facilità a stare in campo in una partita che deve subire, anche senza Lukaku: senza di lui fatichi col Parma, il Real lascia spazio e puoi far correre Hakimi o Lautaro. Questa partita risolve qualche imbarazzo del momento dell’Inter, ma non aspettiamoci regali dal Real: il Real è pronto”.