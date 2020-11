LIVE – CONFERENZA STAMPA ANTONIO CONTE

MADRID – Archiviato il pareggio in campionato contro il Parma per Antonio Conte e per l’Inter non c’è tregua. I nerazzurri domani saranno di scena a Valdebebas per la terza gara del girone di qualificazione di Champions League contro il Real Madrid di Zidane. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora a meno di Romelu Lukaku che non ha preso parte alla trasferta spagnola ma ritroverà Sanchez e Skriniar. L’allenatore dell’Inter risponderà alle domande dei colleghi presenti in sala stampa, FcInter1908.it vi riporterà la diretta testuale con le parole di Antonio Conte