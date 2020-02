Bucciantini: “Ecco perché il Napoli ha battuto anche l’Inter. La squadra di Gattuso…”

“C’è una direzione di lavoro nel Napoli e negli allenamenti, adesso si vede. Però, quella azzurra, resta una squadra che trova compattezza sugli obiettivi e in questa stagione non ne sono più tanti, per questo si esalta nelle coppe o nelle grandi gare di campionato. Il Napoli trova risultato quando lo vuole ecco perché ha battuto anche l’Inter. Poi, la tattica è conseguente alla testa che ci metti in campo”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato così la vittoria del Napoli contro l’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia.