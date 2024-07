L'esterno nerazzurro è stato operato in seguito alla frattura della tibia rimediata in allenamento con il Canada

Intervento perfettamente riuscito per Tajon Buchanan , operato in seguito alla frattura alla tibia rimediata in allenamento con il Canada. L'Inter, come sottolinea Tuttosport, è rimasta costantemente informata sulla procedura medica:

"L'intervento per la frattura alla tibia destra a cui è stato sottoposto ieri mattina Tajon Buchanan a Fort Worth (vicino Dallas in Texas) è perfettamente riuscito. Il laterale nordamericano resterà quindi fuori causa per i prossimi mesi: quattro nella migliore delle ipotesi, con il ritorno in campo già a ottobre, cinque qualora il recupero dovesse andare un po' più a rilento. Il non interessamento del perone ha fatto tirare un sospiro di sollievo all'Inter, visto che altrimenti i tempi di recupero sarebbero stati più dilatati.