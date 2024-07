(Repubblica)

Brutto infortunio per l'esterno canadese, ora l'Inter dovrà rimettersi sul mercato in cerca di un esterno

Tajon Buchanan dovrà rimanere ai box per almeno 4 mesi. L'esterno nerazzurro si è infortunato durante un allenamento con il suo Canada, impegnato in Copa America. La diagnosi è drammatica: frattura della tibia destra. Adesso l'Inter dovrà rimettersi sul mercato in cerca di un esterno.