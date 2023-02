Buchanan, il Leeds sfida l’Inter: il Club Brugge fissa il prezzo, il punto

Grande fermento intorno al nome di Tajon Buchanan: l'esterno canadese del Club Brugge è finito nel mirino di diversi club europei. Tra questi c'è anche l'Inter, che starebbe pensando al talentuoso classe '99 nel caso in cui si ritrovasse a dover sostituire Dumfries. La concorrenza per i nerazzurri non mancherà di certo.