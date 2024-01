Non c'era solo l'Inter su Tajon Buchanan, esterno canadese arrivato a Milano in questi primi giorni di gennaio: l'ex Club Brugge, secondo il quotidiano portoghese A Bola, sarebbe stato nel mirino dello Sporting Lisbona. È quanto ha fatto capire Ruben Amorim, tecnico dei lusitani: "C'era un giocatore che abbiamo provato a prendere per molto tempo, ma alla fine è andato in un altro club". Una descrizione che il giornale ha associato al neo nerazzurro.