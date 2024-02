Budel: “Il Napoli ha la seconda rosa della Serie A, dietro solo all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, Alessandro Budel ha parlato del momento del Napoli. " Il Napoli è importante che trovi gli equilibri giusti ed in questo senso può anche giocare con il 4-2-3-1 come ha fatto nel finale col Verona. Non è stata una gara semplice, nonostante sia stato rivoluzionato, il Verona è ben messo in campo e ha preso calciatori validi: di questo passo può salvarsi senza problemi. Gli azzurri hanno pagato dazio nella ripresa all’alta intensità che hanno proposto nel primo tempo".

"Per quanto concerne la caccia al quarto posto il Napoli deve fare la corsa su se stesso, è uno dei pochi club che sta dove non dovrebbe stare, per me ha la seconda rosa della Serie A. Credo che sia più forte, come valori, della Juventus, e magari se la gioca con il Milan alle spalle dell’Inter. Se ritrova le sicurezze e il rendimento giusti può assolutamente arrivare quarto in classifica. Lindstrom ha nelle corde qualcosa di importante, ha qualità e lo si è visto nella giocata del gol del pareggio. Deve trovare la posizione giusta e pure un po’ di continuità”.