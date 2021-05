Nuova bufera sugli arbitri: “Carriere truccate per arrivare in Serie A”

Il mondo arbitrale italiano nuovamente nella bufera. E questa volta per una denuncia presentata direttamente da due fischietti

Il mondo arbitrale italiano nuovamente nella bufera. E questa volta per una denuncia presentata direttamente da due fischietti che, fino alla scorsa stagione, dirigevano partite del campionato di Serie B. Stiamo parlando di Minelli e Baroni, che hanno accusato la Commissioni Arbitri di Serie B di aver truccato le valutazioni dell'operato di alcuni arbitri, in modo da condizionare in maniera illecita le promozioni in Serie A. Scrive l'edizione odierna di Repubblica: