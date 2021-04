Trentalange: “Punire le bestemmie tra le missioni degli arbitri. Orsato? I leoni da tastiera…”

Intervenuto ai microfoni del quotidiano Avvenire, Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, ha parlato così delle critiche ad Orsato per Inter-Juve

«Nella prima domenica della trasmissione Rai 90° Minuto abbiamo mandato in studio Daniele Orsato, ma se i “leoni da tastiera” si accaniscono su episodi di una partita che aveva diretto tre anni prima (Inter-Juventus del 2018), come gli hanno “rinfacciato”, allora ha poco senso la nostra presenza in tv... Ma ho fiducia, siamo solo all’inizio di un nuovo corso».

«Oggi le componenti sono tutte d’accordo per una presa di posizione netta anche perché in tema di antirazzismo esiste un protocollo rigido che prevede fino alla sospensione della partita. Il problema è che non sempre è così semplice da applicare, per via delle ripercussioni sull’ordine pubblico... Quanto alle bestemmie, una volta ho espulso un calciatore di Serie A dopo 15 minuti.... mi diedero del pazzo, del bacchettone. Ritengo invece che punire “per bestemmia” rientri nella missione educativa che deve assolvere un arbitro».