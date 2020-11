PSG, calvario Icardi: altro infortunio, indisponibile per lo United. Ha saltato 11 gare su 16

Continua il momento negativo per Mauro Icardi: l’attaccante argentino è alle prese con dei problemi fisici che lo stanno tormentando. Durante l’allenamento odierno in vista della sfida contro il Manchester United, l’ex Inter ha accusato un problema agli adduttori come raccontato anche dallo stesso club transalpino che ha certificato il forfait per il big-match contro i Red Devils. Tra infortuni e Covid, come riporta RMC, Icardi ha saltato 11 delle 16 partite disputate in stagione dal PSG.