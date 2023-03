Buffon: “Gli altri si lamentano, Allegri sugli episodi non rompe”. Cassano: “Perché è furbo”

Questa sera, ospite della Bobo TV, Gianluigi Buffon - ex portiere della Juve - ha parlato anche di Allegri e si è riferito agli ultimi episodi arbitrali, quelli della partita tra Inter e bianconeri. Del tecnico l'estremo difensore ha detto: «È uno di quelli che mai dice niente su arbitri, episodi, falli, non è uno che rompe i coglioni e invece altri dicono subito che c'è stato quell'episodio o quell'altro e la domenica dopo sono pronti a ricordarlo».

A lui ha replicato Cassano: «Non sono d'accordo su questo. Lui è un po' furbo, il suo gioco glielo regge qualche direttore di giornale. Perché non è possibile che non gli è stato detto nulla su determinate cose e l'anno scorso è arrivato anche all'ultima giornata in Champions».