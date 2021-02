Buffon, presunta bestemmia in Inter-Juve. Nessun deferimento dalla Procura: “Audio poco chiaro”

Dopo il deferimento avuto per l’espressione blasfema pronunciata il 19 dicembre durante Parma-Juve, il portiere dei bianconeri Buffon ha rischiato un nuovo provvedimento durante la sfida di Coppa Italia tra Inter e Juve di martedì scorso. La Procura Federale ha però deciso di non procedere perché l’audio non è chiaro.

Secondo Gazzetta.it “Nessun nuovo deferimento per Gigi Buffon. Sul tavolo della Procura federale erano arrivate infatti le immagini della gara di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus. In particolare è stata valutata l’esclamazione pronunciata dal portierone bianconero subito dopo il gol di Lautaro Martinez e non sanzionata dall’arbitro Calvarese. Un’altra bestemmia? Per la Procura l’audio non è sufficientemente chiaro per procedere, quindi la questione si chiude qui”.