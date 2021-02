Buffon-Handanovic, la pensione può attendere: voglia di riscatto dopo gli errori dell’andata

Gianluigi Buffon e Samir Handanovic: saranno ancora loro i protagonisti tra i pali di Juventus-Inter. I due, come scrive il Corriere dello Sport, nonostante l’avanzare dell’età e le critiche ricevute sono accomunati dal desiderio di non voler smettere: “Per loro due la pensione può attendere. Soprattutto per Gigi Buffon, che a 43 anni non ne vuole sapere di appendere i guanti al chiodo, ma anche Samir Handanovic, che di primavere ne compirà 37 a luglio, non ha intenzione di programmare a breve un futuro lontano dal campo“.

“Sette giorni fa a San Siro hanno vissuto entrambi una serata non semplice: Buffon non è stato reattivo sulla rasoiata di Martinez che è costata alla Juve l’1-0. Handanovic, insieme a Bastoni, ha confezionato un vero e proprio pasticcio in occasione del raddoppio di Ronaldo. Dalla semifinale d’andata è uscito meglio Gigi che ha negato a Darmian il 2-2, mentre Samir ha dovuto attendere il match di venerdì al Franchi per riscattarsi. Stasera saranno motivatissimi a non sbagliare un altro big match. Anche se, statene certi, non sarà il loro ultimo Juventus-Inter“.