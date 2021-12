Buffon: “Credo che la Juve abbia perso quel Dna di squadra. Con Ronaldo…”

In un’intervista rilasciata al canale sportivo "Tudn", Buffon parla delle difficoltà che la Juve sta riscontrando da due anni a questa parte

In un’intervista rilasciata al canale sportivo americano in lingua spagnola "Tudn", Gianluigi Buffon parla delle difficoltà che la Juventus sta riscontrando da due anni a questa parte: "Quando sono tornato alla Juventus nel 2019 ho lavorato con Cristiano Ronaldo per due anni e abbiamo fatto bene insieme, ma credo che la Juve abbia perso quel Dna di squadra. La Juventus ha avuto l’opportunità di vincere la Champions League il primo anno in cui è arrivato Cristiano, che era l’anno in cui ero a Parigi".