Buffon punge ancora: “Ho vinto 12 scudetti ma me ne hanno assegnati 10”

Intervenuto al ritiro del Parma a Pejo, Gigi Buffon, portiere degli emiliani, ha risposto così alla domanda in merito a quanti scudetti ha vinto in carriera: “Domanda pruriginosa. Noi siamo italiani, abbiamo un vocabolario che raccoglie ogni sfumatura. Ti dico che ho vinto 12 campionati italiani, ma me ne hanno assegnati 10. Ho vinto una ligue 1 e col Parma qualche coppa italia, poi altre supercoppe. L’unico titolo europeo l’ho vinto cin il Parma, con la Juve abbiamo perso tante finali”.