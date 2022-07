Buffon: “Scudetto? Juve in leggero vantaggio sull’Inter. Milan appena dietro”

Le parole dell'ex Juve: "Vedo Juve e Inter davanti a tutte, con i bianconeri in leggero vantaggio. E il Milan appena dietro"

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Vedo Juve e Inter davanti a tutte, con i bianconeri in leggero vantaggio. E il Milan appena dietro. Credo lo fosse anche nell'ultimo campionato, ma è stato bravo a dare tutto se stesso».