Bundesliga sempre più vicina alla ripresa, Reuters anticipa la decisione con un’indiscrezione

Sempre più vicina la ripresa del campionato tedesco, secondo quanto riportato da un’indiscrezione della Reuters (che parla di “grande probabilità” che ciò avvenga). Angela Merkel dovrebbe rendere nota domani la decisione di far ripartire la Bundesliga. La data prescelta è il 15 maggio e le partite si svolgeranno naturalmente a porte chiuse. In questo senso Reuters parla di un accordo che sarebbe già stato raggiunto tra governo e presidenti delle regioni. Intanto i club tedeschi hanno iniziato a sottoporsi a tamponi in modo da poter isolare immediatamente i casi positivi (ecco quanti ne sono stati riscontrati finora), secondo un protocollo prestabilito. Secondo quanto ipotizzato dalla Bild il campionato dovrebbe terminare il 30 giugno.

