La Bundesliga entra nella fase calda per la ripresa: da oggi tamponi a tappeto

Da stamattina i club della Bundesliga (di prima e seconda categoria) sono entrati nella fase calda che li porterà sempre più vicini alla ripresa. I giocatori hanno già iniziato da qualche tempo ad allenarsi in piccoli gruppi e rispettando un rigido protocollo di sicurezza con una lista di norme igieniche. La federazione tedesca ha poi messo a punto un piano per tenere sotto controllo eventuali casi positivi al coronavirus. Da oggi, come anticipato da Kicker giorni fa e confermato dalla Bild, i calciatori verranno sottoposti regolarmente a tamponi. Sempre la federazione tedesca ha richiesto che i tamponi vengano ripetuti in un intervallo di tempo compreso tra i 2 e i 5 giorni per minimizzare il rischio di contagio. Se in Italia si discute ancora in merito su una eventuale ripresa del campionato, in Germania sono passati dalle parole ai fatti e puntano a riavviare la stagione calcistica con misure concrete.

(Bild)