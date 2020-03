Il campionato tedesco resterà fermo fino al 30 aprile. La DFL, la Lega Calcio tedesca, ha annunciato che la sospensione in vigore fino al 2 aprile, è stata prolungata fino alla fine del prossimo mese. Nella riunione fatta in call conference i club della Bundesliga è stato anche ribadito l’obiettivo di chiudere la stagione entro il 30 giugno. Il Wolfsburg sostiene la scelta ma ha iniziato ad allenarsi in gruppo e continuerà per tutta la settimana.

(fonte: repubblica.it)