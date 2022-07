Buongiorno: “Bremer si comporta in maniera esemplare. Se andasse…”

Dal ritiro di Bad Leonfelden, il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, ha parlato anche di Gleison Bremer. Il brasiliano è sempre più vicino all'Inter. "Bremer si sta comportando in maniera esemplare, si allena bene e vedremo che cosa succederà. Se andasse, ci mancherà tanto come ci mancherà anche Belotti. Ma auguro a entrambi il meglio per trovare la loro strada".