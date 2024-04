In una lunga intervista a Repubblica, il difensore del Torino si racconta partendo dai suoi primi passi con la maglia granata

In una lunga intervista a Repubblica, Alessandro Buongiorno racconta i suoi primi passi nel mondo del calcio. Naturalmente il focus è sul derby della Mole. "Per fortuna ne ho vinti tanti nel settore giovanile. Con le dovute proporzioni, differenze a livello di emozioni non ce ne sono. Nella settimana del derby ero pieno di carica già da piccolino. E quando si vinceva, era festa".