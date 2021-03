Burdisso: “Moratti unico come Mancini. Conte? Non molla mai, questa Inter…”

Nicolas Burdisso ha espresso il suo parere sull'Inter di Conte, ricordando anche la sua avventura in nerazzurro con Mancini

"L'avevo detto fin da inizio campionato che era la squadra da battere. Oggi ha sicuramente un vantaggio senza giocare le coppe ma va detto anche che ha una dinamica di gioco consolidata e che i giocatori ormai si conoscono e si capiscono bene. E poi Conte non molla mai. Spero che tutto vada avanti nel verso giusto per coronare la stagione con lo Scudetto".

"Moratti è stato un presidente unico, diverso da tantissimi altri. Una persona molto umana e carismatica. In quel momento sia lui sia mister Mancini e i compagni hanno avuto molto rispetto per me e per mia figlia. Ed è per questo che sono voluto tornare e vincere con l'Inter tanti Scudetti e anche dare il via a una striscia di grandi successi. È stata la mia maniera di ripagare quanto loro, Moratti su tutti, mi avevano dato".