Nicolas Burdisso, ex difensore argentino dell'Inter, intervistato da "Cronache di Spogliatoio" ha parlato anche del suo rapporto con Moratti e Mourinho: "Moratti per noi rimane un presidente unico, per quella leadership paternalista, quasi un papà. Quando ebbi quel problema con mia figlia, lui ha avuto con me un comportamente incredibile, è stato tutto molto bello negli anni in cui sono rimasto all'Inter, ma anche quando sono andato via, il rapporto con lui e la sua famiglia è andato avanti. Sono uno dei primi a ringraziare quando sento la parola "Moratti". È un personaggio talmente intelligente e con una sensibilità unica, rimane per me uno degli ultimi presidenti con questo amore per il suo club, voleva ripercorrere il percorso che aveva fatto suo papà".