Inter, Burdisso: “Mourinho? Ve lo racconto. Moratti? Dopo Calciopoli ci disse…”

Così l'ex centrale nerazzurro: "Moratti? La gente gli voleva molto bene. Lui si innamorava dei calciatori, ricordo la sua vicinanza ad Adriano, Zanetti o Recoba"

Intervenuto ai microfoni di DAZN nello speciale dedicato a Massimo Moratti, Nicolas Burdisso, ex centrale dell'Inter, ha parlato così del suo rapporto col presidente: "Quando mi dissero che mia figlia in Argentina era malata, la prima cosa che ho pensato è stata quella di andare là. Moratti mi disse che non era il momento di pensare al calcio: era interessato a sapere giorno dopo giorno come stesse mia figlia. Non faceva compromessi, lui credeva in questa metodologia di lavoro. La gente gli voleva molto bene. Lui si innamorava dei calciatori, ricordo la sua vicinanza ad Adriano, Zanetti o Recoba. Dopo Calciopoli Moratti venne a fare una riunione e ci parlò in modo diverso, da presidente: si aspettava qualcosa di diverso, dovevamo vincere.