Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Tarcisio Burnich, doppio ex di Inter e Juventus, ha parlato così della semifinale di andata di Coppa Italia di questa sera tra le due squadre: “Credo che la Juve giocherà con tutto un altro approccio: non credo ripeterà lo stesso tipo di match, in cui ha proprio sbagliato la prestazione. Ripeto: la Juve è troppo più forte delle altre. Anche dell’Inter”.