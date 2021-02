Tuttosport: “Conte ha sempre messo in conto di andare all’Inter. Quando era alla Juventus…”

Il passaggio all’Inter è sempre stata un’eventualità nella testa di Antonio Conte. L’edizione odierna di Tuttosport, raccontando la sfida in panchina tra l’allenatore nerazzurro e Andrea Pirlo, sottolinea come l’ex ct, anche durante la sua permanenza alla Juventus, non avesse mai escluso un futuro interista:

“… Il passaggio all’Inter (eventualità che Conte onestamente non aveva mai escluso neppure quando allenava la Juventus, dichiarandosi un professionista) è stato per i tifosi l’ultimo strappo (…)“, si legge sul quotidiano.

(Fonte: Tuttosport)