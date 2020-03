Pardo: “C’è un vero problema nel nostro Paese. L’Inter vorrebbe giocare con la Samp…”

Il giornalista Pierluigi Pardo a Tutti Convocati ha parlato dell’emergenza Coronavirus e dei risvolti di questo momento sul calcio:

“Il problema vero sta nell’umoralità del nostra paese. 9 giorni fa assaltati i centri commerciali come se stesse arrivando la fine del mondo, poi un altro clima. Se abbiamo cominciato la quarantena, finiamola. Il vero problema è stata la forma, la decisione non puoi prenderla il sabato mattina. Le regole in questi giorni cambiano di continuo. L’Inter vorrebbe giocare Inter-Samp nel weekend”.