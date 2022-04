Bruscolotti: “Napoli? Calo atletico rispetto a Milan e Inter. Obiettivo CL”

Così l'ex calciatore: "Le ultime tre prestazioni non sono state convincenti. E poi ho visto un calo atletico rispetto a Milan e Inter"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Peppe Bruscolotti , ex calciatore, ha parlato così del momento negativo del Napoli: «Le ultime tre prestazioni non sono state convincenti: è successo con la Fiorentina, la Roma è stata superiore nel secondo tempo e contro l'Empoli sono stati decisivi nel finale gli errori dei singoli. E poi ho visto un calo atletico rispetto al Milan e Inter che in questo momento stanno viaggiando più forte.

Obiettivo Champions? Assolutamente sì, sarebbe veramente assurdo non riuscirci. Per quelli che erano i programmi iniziali e cioè la qualificazione in Champions il Napoli li ha rispettati. Poi si è ritrovato a lottare per qualcosa in più e quando arrivi in alto e poi perdi è normale lo scoramento dei tifosi per il sogno scudetto che è sfumato. Ma ora che non si può raggiungere più la vetta c'è da difendere il terzo posto».