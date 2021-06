Eriksen, C.t. Danimarca: “I giocatori hanno scelto di giocare. Kjaer? Simon…”

Le dichiarazioni di Kasper Hjulmand al termine della gara contro la Finlandia

Dopo lo shock per il malore di Christian Eriksen , ai giocatori danesi è stata data la possibilità di scegliere di continuare la partita o spostarla domenica a mezzogiorno, che alla fine hanno scelto di giocare come afferma il c.t. Kasper Hjulmand.

"Potevamo finire di giocare stasera o giocare la partita domenica alle 12. Ma poi i giocatori non sarebbero potuti andare a casa a riposare. Sarebbe stato ancora più ingestibile. Hanno scelto di continuare, è stata una loro scelta". Hjulmand parla poi della reazione a caldo del capitano Simon Kjaer: "Simon era profondamente, profondamente scosso. Era in dubbio se potesse continuare, e ci ha provato, ma non è stato facile e questo è perfettamente comprensibile. Ho difficoltà a immaginare di dover giocare io stesso una partita di calcio, ma è stato semplicemente perché le emozioni erano travolgenti. Sono davvero, davvero buoni amici".