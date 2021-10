Cassano: “Con Chiellini al posto di Bastoni non avremmo preso gol contro la Spagna”

Intervenuto in diretta alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Bastoni e di Chiellini dopo Italia-Spagna

"Voglio dire che Chiellini resta il miglior difensore in Italia, quel gol preso da Bastoni, con Chiellini non lo prendi mai. Questa Italia non può prescindere da Chiellini".