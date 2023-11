Cabrini: “Inter costruita per vincere. Juventus? Dopo quello che è successo…”

Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida con l'Inter. Queste le sue considerazioni: «L’Inter è una squadra forte, costruita per vincere. Anche un club come la Juventus deve sempre avere la missione di primeggiare, ma dopo quello che è successo la scorsa stagione capisco la società, che vede questo innanzitutto come l’anno del ritorno in Champions League dopo un 2023-24 senza Europa. Poi è chiaro che se arrivasse lo scudetto...»