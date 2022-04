Cabrini: “Juventus-Inter? Credo che ora la lotta scudetto sia per tre squadre”

Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ha commentato così quanto accaduto a Torino tra i bianconeri e l'Inter

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ha commentato così quanto accaduto a Torino tra i bianconeri e l'Inter :

"Ora pare una lotta a tre. Che la Juve alla fine potesse restare tagliata fuori dalla possibilità di conquistare il titolo era un aspetto da considerare vista la partenza non eccezionale".

"E' una cosa complicata, bisognerebbe star qui a parlarne per un paio d'ore. In Italia bisogna cambiare certe regole, in generale".