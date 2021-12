Cafù: “Scudetto, Milan favorito. Inzaghi tecnico forte e intelligente. Calhanoglu…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex giocatore brasiliano ha detto la sua sulla corsa al titolo e ha elogiato il tecnico nerazzurro

Gianni Pampinella

Intervistato dal Corriere dello Sport, Cafù ha parlato di Milan-Napoli. L'ex giocatore poi parla della corsa scudetto e non ha dubbi: è la squadra di Pioli la favorita per il titolo. "Bello intenso perché la posta in gioco è grande, anche se siamo ancora a metà campionato. Il Milan nonostante gli infortuni sta facendo una bella stagione: è stato eliminato dal girone di Champions, ma in Serie A è in alto e può vincere lo scudetto".

Chi è la sua favorita per il titolo?

«Il Milan».

Davanti però c’è l’Inter che vincendo a Salerno ora è a +4.

«Inzaghi l’ho sfidato nei derby a Roma quando ancora giocavamo: è diventato un tecnico forte, intelligente, e studia tantissimo gli avversari. Ha iniziato la sua carriera e nessuno credeva in lui, ma è stato bravissimo a fare piano piano il suo lavoro con la Lazio e a crescere anno dopo anno. Ora può vincere con l’Inter alla quale ha dato un bel gioco. Molto del merito di questo primo posto è suo perché crede in ciò che fa e non lascia niente al caso».

Da milanista le crea rammarico vedere Calhanoglu protagonista all’Inter e Donnarumma sempre su ottimi livelli al Psg? Non era meglio evitare di perdere due così a parametro zero?

«Da lontano è difficile giudicare perché non è stato rinnovato un contratto. Di certo il Milan ha perso un grandissimo portiere e un ottimo centrocampista, ma hanno un grande preparatore dei portieri come Dida e Maignan è forte. In più c’è Maldini che è un fenomeno anche come dirigente. Mi fido di Paolo».

(Corriere dello Sport)