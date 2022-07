Cagliari, Aresti: “Carboni mi ha impressionato, ha la stoffa per diventare fortissimo”

"Siamo in debito con i tifosi. La retrocessione è stata brutta anche per loro, oltre che per noi. Dobbiamo dare oltre il massimo anche per loro che ci stanno dimostrando grande affetto con la loro presenza nelle nostre amichevoli. Franco Carboni? Ha svolto solo due allenamenti ma è impressionante. Si vede che ha la stoffa per diventare fortissimo. Liverani? Sono stato suo giocatore a Terni. Non è cambiato, è sempre un martello. Viola non ha bisogno di presentazioni. La società sta lavorando per portare i profili giusti ed essere competitivi in un campionato difficile".