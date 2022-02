Cagliari, Capozucca: “Nandez forte: è rimasto ed è un valore aggiunto”

Le parole del ds dei sardi: "Oggi anche se abbiamo una partita proibitiva faremo il massimo per far punti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con l'Atalanta, Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato così della permanenza di Nahitan Nandez: "Nandez sicuramente è un giocatore importante e forte, che sia rimasto è un valore aggiunto. Oggi spero molto nel collettivo, Mazzarri basa tutte le caratteristiche sulla squadra, non c'è un leader particolare: oggi anche se abbiamo una partita proibitiva faremo il massimo per far punti".