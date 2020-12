Cagliari-Inter, Di Francesco ne convoca 24: out Godin, tornano Nandez e Simeone

Sono 24 i convocati in casa Cagliari per la sfida contro l’Inter in programma domani nel ‘lunch match’ delle 12:30. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il club sardo ha annunciato la lista dei calciatori a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco per la gara della Sardegna Arena, valida per l’undicesimo turno di Serie A.

Non ci saranno i vari Godin, Ounas, Pereiro e Tripaldelli, mentre tornano Klavan, Nandez, Pisacane e Simeone. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI: Aresti, Cragno, Vicario;

DIFENSORI: Carboni, Ceppitelli, Faragò, Lykogiannis, Klavan, Pinna, Pisacane, Walukiewicz, Zappa;

CENTROCAMPISTI: Caligara, Oliva, Marin, Nandez, Rog;

ATTACCANTI: Cerri, Contini, Joao Pedro, Pavoletti, Simeone, Sottil, Tramoni.