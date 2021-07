Mercato Inter, quanti affari col Cagliari. Attenzione a due giovani nerazzurri

Secondo Libero Inter e Cagliari stanno parlando di diverse operazioni tra cui Nandez e Nainggolan, ma non solo

Asse caldo tra Inter e Cagliari. Ieri Dalbert è passato al club sardo in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Ma presto potrebbero esserci nuovi affari tra i due club.

"Per raggiungere l’intesa per Nandez, l’Inter punta ad un prestito con diritto di riscatto e l’inserimento di alcune contropartite. Intanto i due club si sono accordati per il prestito con diritto di riscatto (fissato a sette milioni) di Dalbert (27; ha firmato ieri). Un altro nome al centro dei discorsi tra meneghini e sardi è quello di Radja Nainggolan (33), voglioso di tornare al Cagliari. Attenzione, poi, ad altri due giocatori di proprietà dell’Inter che piacciono tantissimo al club di Tommaso Giulini: Andrea Pinamonti(22) e Lucien Agoumé", riporta Libero.