Cagliari-Inter, Sky o DAZN? Ecco dove vedere la gara in tv

L'Inter stasera sarà ospite dei sardi alla Unipol Domus di Cagliari: ecco su quale piattaforma andrà in onda il match

Il Cagliari per credere nella salvezza, l'Inter per continuare a cullare il sogno scudetto. Stasera alle 20.45 all'Unipol Domus andrà infatti in scena la sfida tra la squadra di Agostini e quella di Inzaghi, in una partita che vorrà dire molto per questo campionato. La gara andrà in scena in esclusiva su DAZN con il commento di Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo. Il prepartita sulla piattaforma comincerà alle ore 20.