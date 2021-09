Cagliari, Mazzarri: “Serve pazienza. A me perdere non piace, non dormo dopo una sconfitta”

Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Venezia

Nuova occasione per uscire dalla crisi e dalla zona retrocessione: domani contro il Venezia il Cagliari cerca la sua prima vittoria in campionato. Mazzarri ci tiene, ma non mette fretta alla squadra: "Vogliamo fare bene - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - a me perdere non piace: dopo una sconfitta non dormo. Però se dopo sei giornate bisogna guardare la classifica io dico che non bisogna essere ansiosi. I ragazzi stanno lavorando e io sono il garante del loro impegno, ma per assimilare certi concetti è necessaria un po' di pazienza".